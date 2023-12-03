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بعد هبوط حاد.. هل تنتهي السوق السوداء قريبًا؟ مفاجأة من مسؤول سابق

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الدولار
الأحد، 03-12-2023 12:49 م

 

 

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقا، إن هبوط سعر الدولار في السوق السوداء خلال نهاية الأسبوع الماضي لا يعني قرب نهايتها والقضاء عليها، لكنه يعد ضربة قوية موجهة للمضاربين على العملة نتيجة وجود حالة من الاطمئنان وتدفقات نقد أجنبي مرتقبة بعد تأكيدات رئيس الوزراء.

 

وأضافت الدماطي أن نهاية السوق السوداء والقضاء عليها لن يتم إلا بعد زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمصادرها الشرعية في البنوك والصرافات، والقضاء على قوائم الانتظار في القطاع المصرفي لتمويل طلبات المستوردين والأفراد والشركات المختلفة.

 

وتكبدت السوق السوداء لتجارة العملة خسائر طائلة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي لينخفض سعره إلى بين 46 و47 جنيها مقابل 52 جنيها في اليوم السابق، أي بتراجع بقيمة بين 5 و6 جنيهات وهو ما فسره البعض بتراجع كبير في طلبات المتعاملين على شراء الدولار.

وتزامنا مع ذلك، قال المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة برنامج "كل يوم" على فضائية "أون" أمس، إن أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبا، وإن الحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المكون المحلي.

 

وجاء حديث الخشن تأكيدا لما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منتصف الشهر الماضي خلال جولته على عدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، أن الأزمة الخاصة بنقص العملات الأجنبية سوف تنتهي في فترة قريبة.

 

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء ساهم في تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي لتقتصر على نحو 16 جنيها، حيث سجل سعره بالبنوك بنهاية تعاملات الخميس قرب 31 جنيها وهو نفس السعر الثابت عليه من مارس الماضي.

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