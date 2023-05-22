بعد هبوطه في السوق السوداء.. تعرف على سعر الدولار في البنوك





حافظ سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري على مستوياته السابقة، خلال تعاملات الإثنين 22 مايو 2023.

وحافظ الجنيه على استقراره وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية، كذلك تحسن التوقعات المستقبلية بشأن الجنيه المصري في مواجهة الدولار، وفقا لتقارير صادرة عن العديد من المؤسسات المالية.

تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار

وتحسنت قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 10% إلى 12% خلال الأيام الماضية بحسب مذكرة بحثية صادرة عن شركة نعيم القابضة، متوقعة أن يسجل الدولار في مقابل الجنيه 33 جنيها خلال العام الجار 2023، قبل أن يعود للانخفاض وفقا للأوضاع الاقتصادية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وحافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه على استقراره عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

واستقر الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري الحكومي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وكان أقل سعر للدولار وذلك للأسبوع الثامن على التوالي عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع