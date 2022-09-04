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بعد موجة ارتفاع.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

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بعد موجة ارتفاع.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

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الدولار
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Teads
الأحد، 04-09-2022 02:37 م
سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في مصر بمنتصف التعاملات حالة من الاستقرار النسبي، في البنوك المصرية والبنوك العربية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في مصر.
وبلغ ارتفاع سعر الدولار نحو 9 قروش للبيع والشراء  خلال الأسبوعين الماضين.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم  في بنك التعمير والإسكان نحو  19.18 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.24 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم  في بنك الإسكندرية نحو 19.20 جنيه للشراء، بينما وصل  نحو  19.26 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم  في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو  19.21 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار اليوم  في البنك المركزي المصري عند 19.18 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.25جنيه للبيع.

وصلت أسعار الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار اليوم  في البنك الأهلي المصري  نحو 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع.

ووصلت أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.20 جنيه للشراء ، بينما سجل نحو  19.26 جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار اليوم  في بنك مصر نحو 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع.

سجلت سعر الدولار اليوم في بنك البركة نحو 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.
 

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