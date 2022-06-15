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بعد قفزة جديدة في سعر الصرف.. سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه

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الدولار
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الأربعاء، 15-06-2022 01:05 م

واصلت أسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فقد سجل سعر صرف الدولار داخل البنك المركزي المصري 18.70 جنيه للشراء، و18.77 جنيه لسعر البيع.
ووفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي، سجل سعر صرف اليورو 19.53 جنيه للشراء، و19.61 جنيه لسعر البيع، كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 22.58 جنيه للشراء، و22.67 للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء، و5.00 جنيه لسعر البيع، وسجل الدينار الكويتي 60.80 جنيه للشراء، و61.31 لسعر البيع.
واستقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا 18.70 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو 19.47 جنيه للشراء، و19.68 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 22.41 جنيه للشراء، و22.58 جنيه للبيع.
ووفق آخر تحديث للبنك الأهلي، سجل سعر صرف الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء و5.00 جنيهات لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 58.50 جنيه للشراء، و61.12 جنيه لسعر البيع.

وفي تعاملات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه لسعر البيع.

وسجل سعر صرف اليورو 19.47 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 22.41 جنيه للشراء، و22.58 جنيه لسعر البيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات لسعر البيع، ووصل الدينار الكويتي إلى 58.64 جنيه للشراء، 61.12 جنيه لسعر البيع.
 

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