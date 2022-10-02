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بعد قفزة تاريخية.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد

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بعد قفزة تاريخية.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد

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الدولار
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الأحد، 02-10-2022 10:44 ص
بعد موجة ارتفاع قياسي نهاية الأسبوع الماضي، افتتح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد، على استقرار في 10 بنوك.

وبحسب بيانات البنك المركزي الخميس الماضي، سجل متوسط سعر الدولار في البنوك 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، وهو ما يعد مستوى قياسيا جديدا مقابل الجنيه، فهو يمثل أعلى متوسط له على الإطلاق.

وعن أسعار اليوم الأحد، جاءت كالتالي:
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.54 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.49 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.46 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.
 

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