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بعد قفزة الدولار.. الريال السعودي يحلق عاليًا أمام الجنيه

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الريال السعودي
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الخميس، 27-10-2022 12:44 م

سجَّل سعر صرف الريال السعودي، اليوم ارتفاعًا كبيرًا أمام الجنيه المصري وذلك بعد هبوطه المفاجئ التاريخي أمام الدولار الأمريكي.

وأعلن البنك المركزي المصري، تبنيه نظام سعر صرف مرن للعملة المصرية "الجنيه"، موضحا أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، سيكون وفقًا لقوى العرض والطلب.
وتخطى سعر صرف الدولار الأمريكي في بعض البنوك المصرية مستوى يقترب من 22.5 جنيهًا، وبدوره تخطى الريال السعودي حاجز الستة جنيهات ، ليرتفع أكثر من ٧٠ قرشًا دفعة واحدة.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
5.97  جنيه للشراء.

6.01  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
6.02  جنيه للشراء.

6.06  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
6  جنيه للشراء.

6.05  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
5.90 جنيه للشراء.

5.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
6  جنيه للشراء.

6.05  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
6.04 جنيه للشراء.

6.06  جنيه للبيع.
 

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