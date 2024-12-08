بعد قفزة الخميس.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك والسوق السوداء

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، الأحد 8 ديسمبر مع بداية تعاملات الأسبوع وسط ترقب لتحركات الأخضر خلال التعاملات.

وقال وزير المالية أحمد كجوك" إننا ندرس برنامجا طموحا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة؛ بما يحقق المستهدفات ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة".

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذي عقد تحت عنوان "خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري".

وأضاف وزير المالية أن السياسة المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي، ستكون أيضا أكثر شمولا وتحفيزا للأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأشار إلى العمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.

وتابع" نعمل على أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة".

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 8 ديسمبر

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.63 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء "غير شرعية" عند 49.50 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 49.94 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 49.97 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع، داخل ميد بنك ومصرف أبوظبي الوطني.