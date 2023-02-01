بعد قفزة أمس.. سعر الدولار اليوم في البنوك

الأربعاء، 01-02-2023
10:40 ص
استقر سعر الدولار
اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 10 بنوك
عاملة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع.
بنك مصر: 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 30.13 جنيها للشراء، و30.20 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.18 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.
بنك البركة: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.