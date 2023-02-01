بعد قفزة أمس.. سعر الدولار اليوم في البنوك

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الدولار
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Teads
الأربعاء، 01-02-2023 10:40 ص

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 30.13 جنيها للشراء، و30.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.18 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.
 

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