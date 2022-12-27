الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
توقيت مصر 13:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول خطوبة لعروسين بشبكة فضة بعد ارتفاع أسعار الذهب (صور)

معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر على الهواء: «دمرتيني يا هبة»

أمسك ثدييها بعنف حتى تورما.. يهتك عرض طالبة تعمل على رعاية أطفاله بالزاوية الحمراء

بعد قرار النبك المركزي.. سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ليست حامل.. تطورات جديدة بشان انتحار فنانة شهير شنقًا بموقع التصوير

لم تلحق سوى 42 ساعة فقط.. طائرة خاصة بسعر خيالي لولي عهد سعودي سابق تثير ضجة

أول صورة لقاتل «سيدة الخير» في دمنهور

فيديو مرعب.. الأرض تبتلع مجموعة أشخاص