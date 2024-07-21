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بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

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الأحد، 21-07-2024 01:40 م


استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 21 يوليو 2024، بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة عند نفس مستوياتها السابقة.

وتعتزم البنوك عقد اجتماعات لجان الـ"ألكو" خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم الأحد لمراجعة سعر الفائدة على القروض وأوعية الادخار بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، وفق ما قاله مسؤولون ببعض البنوك لمواقع محلية.

كان البنك المركزي قد قرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي ليظل عند مستواها القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم للمرة الرابعة على التوالي.

 

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 48.17 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 48 جنيها للشراء، و49 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 48.18 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

تحدد سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، ناهز سعر الدولار اليوم مستوى 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

حقق سعر الدولار في بنك القاهرة مستوى 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

قُدر سعر الدولار في بنك قناة السويس بقيمة 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

ثبت سعر الدولار في المصرف المتحد عند 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار في البنوك

جاء أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك عند 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي البنك العقاري المصرى العربي و البنك العربي الأفريقي.

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