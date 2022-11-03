بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. صعود جديد للدولار أمام الجنيه

الخميس، 03-11-2022
12:23 م
شهد سعر الدولار
اليوم الخميس 3 نوفمبر تحركا طفيفا مقابل الجنيه المصري
داخل البنوك، بعد رفع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة 75 نقطة أساس لليلة واحدة،
ليسجل الدولار
اليوم داخل البنك المركزي سعر 24.14 جنيه بيعا، و24.25 جنيه شراء.
وكان سعر الدولار
اليوم في مصر قد كسر حاجز الـ24 يوم الأحد الماضي بعد
قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس وتعويم الجنيه.
سعر الدولار
اليوم الخميس 3 نوفمبر
سجّل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري 24.5 جنيه شراء و24.15 جنيه البيع.
سعر الدولار
اليوم الخميس في البنك الأهلي
سجّل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري 24.5 جنيه شراء و24.15 جنيه البيع.
سعر الدولار
اليوم الخميس في بنك القاهرة
سجّل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري 24.0 جنيه شراء و24.1 جنيه البيع.
سعر الدولار
اليوم الخميس في بنك الإسكندرية
سجّل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري 24.15 جنيه شراء و24.25 جنيه البيع.
سعر الدولار
اليوم الخميس في بنك قناة السويس
سجّل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري 24.15 جنيه شراء و24.25 جنيه البيع.
سعر الدولار
اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي
سجّل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري 24.08 جنيه شراء و24.18 جنيه البيع.