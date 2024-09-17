بعد قرار السعودية وتوقعات بهبوط حاد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه





واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، استقراره في البنوك وشركات الصرافة المصرية، بينما يتوقع هبوط الدولار مع تحسن أوضاع الاقتصاد المصري.

وتعتزم السعودية ضخ استثمارات في السوق المصري بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان رسمي خلال زيارته، إلى الرياض، والتى بدأت أمس .

والتقى رئيس الوزراء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعودين أمس الاثنين وفقًا للبيان، وأبلغ الأمير محمد بن سلمان أنه وجه صندوق الاستثمار العامة السعودي"الصندوق السيادي" بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات مرحلة أولى، ووفقاً لمعلومات سابقة تتجه السعودية لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري والبالغة 10 مليارات دولار إلى استثمارات في مشروعات متعددة خلال الفترة المقبلة وفقًا لتصريح لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

وخلال الشهرين المقبلين يبدأ فعليًا تطبيق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية والتى سبقها حل العديد من المشكلات التى تواجه السعوديين في السوق المصري، ولم يبقى سوى 14 مشكلة لرجال أعمال سعوديين جار التعامل معها وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، بحسب مدبولي .

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 48.36 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 78 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 48.44 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.