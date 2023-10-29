بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

الأحد، 29-10-2023
03:39 م
استقر سعر الدولار
اليوم في مصر مقابل الجنيه بتعاملات البنوك وشركات الصرافة، بينما سجل تراجعا حادا في السوق السوداء بنحو 4 جنيهات دفعة واحدة.
وتأثر سعر الدولار
في مصر بقرار البنك المركزي المصري بتسهيلات جديدة ورفع القيود عن تعاملات بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للمسافرين خارج مصر.
ووصل سعر الدولار
خلال تعاملات أمس الأول إلى 49 جنيها في السوق السوداء وهي أعلى نقطة للدولار في مقابل الجنيه قبل أن ينخفض مجدداً إلى 44 جنيها و45 جنيها وفقا لمراقبين لسوق العملة في مصر.
وكان قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بوضع ضوابط لاستخدام بطاقات ائتمان بهدف التصدي لبعض الممارسات الخاطئة قد تسبب في اشتعال سعر الدولار
في السوق السوداء، غير أن البنك المركزي أعلن عودة فتح الحدود القصوى لبطاقات الائتمان وتخفيف بعض الشروط استجابة منه لشكاوى العملاء في ضيق الوقت وصعوبة تقديم المستندات قبل مغادرة البلاد.
واشترط البنك المركزي على عملاء البنوك التقدم للبنك خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وقال متعاملون إن البنك قام بإلغاء القيود لوقف ارتفاع الدولار
في السوق السوداء، مقابل الجنيه المصري خاصة بعد وصوله لمستويات قياسية.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بفلسطين في زيادة الضغوط على طلب الدولار
في السوق السوداء بعد زيادة الطلب على شرائه من العملاء بهدف الاكتناز تحسبا من تبعات التوترات في المنطقة على زيادة سعر الورقة الخضراء.
سعر الدولار
في السوق السوداء ؟
وتراجع سعر الدولار
السوق السوداء ليتراوح بين 45 و46 جنيها للدولار الوحد، وفق عدد من المتعاملين مقابل 48 جنيها صباح أمس.
لماذا انخفض سعر الدولار
في السوق السوداء ؟
جاء انخفاض سعر الدولار
في السوق السوداء على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتخفيف القيود على استخدام بطاقات الخصم والائتمان في التعاملات بالدولار
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ويعاني الاقتصاد المصري من شح الدولار
بينما يحافظ البنك المركزي المصري على استقرار سعر الصرف منذ مارس/ آذار الماضي رغم الفجوة بين السعر الرسمى والسعر في السوق الموازية.
استقر سعر الدولار
في مصر لدي البنك المركزي المصري عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار
اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك cib
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.