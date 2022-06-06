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بعد قرار «أرامكو».. سعر النفط يقفز ويسجل هذا الرقم

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ارامكو
Native
Teads
الإثنين، 06-06-2022 01:27 م

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعدما أعلنت "أرامكو" السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي في مختلف الأسواق الرئيسية.
وبحلول الساعة 11:24 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.47% إلى 119.43 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44% إلى 120.25 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وأفاد موقع "الطاقة " المتخصص بأن شركة "أرامكو" السعودية، أعلنت يوم الأحد عن رفع أسعار البيع الرسمية لخاماتها النفطية، للشحنات التي تسلم شهر يوليو المقبل، بأكثر مما كان متوقعا.
وذكر الموقع أن "أرامكو" السعودية رفعت أسعار البيع الرسمية بأكثر من المتوقع، وذلك في ظل استمرار انتعاش أسعار النفط في نطاق 115 إلى 120 دولارا للبرميل.
 

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