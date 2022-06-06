بعد قرار «أرامكو».. سعر النفط يقفز ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 06-06-2022
01:27 م
ارتفعت
أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعدما أعلنت "أرامكو
" السعودية
سعر البيع الرسمي للخام العربي في مختلف الأسواق الرئيسية.
وبحلول
الساعة 11:24 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"
بنسبة 0.47% إلى 119.43 دولار للبرميل.
فيما
صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44% إلى 120.25 دولار للبرميل، وفقا
لبيانات موقع "بلومبرغ".
وأفاد
موقع "الطاقة " المتخصص بأن شركة "أرامكو
" السعودية
، أعلنت يوم
الأحد عن رفع أسعار البيع الرسمية لخاماتها النفطية، للشحنات التي تسلم شهر يوليو المقبل،
بأكثر مما كان متوقعا.
وذكر
الموقع أن "أرامكو
" السعودية
رفعت أسعار البيع الرسمية بأكثر من المتوقع،
وذلك في ظل استمرار انتعاش أسعار النفط في نطاق 115 إلى 120 دولارا للبرميل.