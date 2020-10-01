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بعد فضيحة ديزل جيت.. استثمارات بالمليارات لـ "فولكس فاجن"

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بعد فضيحة ديزل جيت.. استثمارات بالمليارات لـ "فولكس فاجن"

بعد فضيحة ديزل جيت.. استثمارات بالمليارات لـ "فولكس فاجن"
بعد فضيحة ديزل جيت.. استثمارات بالمليارات لـ "فولكس فاجن"
 
الخميس، 01-10-2020 11:14 ص عبد القادر وحيد- متابعات
بحلول 2024، تعتزم مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج للسيارات في أوروبا، استثمار 14 مليار يورو (4ر16 مليار دولار) في تطوير التشغيل الرقمي والسيارات ذاتية القيادة.
يأتي هذا رغم تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة السيارات ومخاوف المستثمرين من التداعيات المستمرة لفضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات العوادم في سيارات الديزل (السولار) المعروفة إعلاميا باسم فضيحة "ديزل جيت".
ونقلت "الألمانية" عن هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن قوله: " إن إعادة هيكلة الشركة لن تتباطأ نتيجة فيروس كورونا وإنما ستتسارع".
وبحسب الاقتصادية فإن فولكس فاجن تستهدف أن تكون  أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم.
من جانبها تؤكد خطط الشركة الألمانية أهمية السوق الصينية، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، في تطور صناعة السيارات الكهربائية.
وأضاف ديس أن السيارات الكهربائية ستقود النمو في سوق السيارات الصينية خلال العقد الحالي.
وأوضح ديس أن بداية السيارة الجديدة آي دي3، تمثل باعثا للأمل وذلك في إشارة إلى مستقبل فولكس فاجن وتحقيق أهداف المناخ في اتفاقية باريس، منوها أن الشركة لديها في الوقت الراهن أكثر من 30 ألف طلب للسيارة الكهربائية الكاملة.
يذكر أن  فولكس فاجن كانت قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها استثمار 15 مليار يورو أو أكثر في الصين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، في إطار توسعها في مجال السيارات الكهربائية.
 

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