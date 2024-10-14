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بعد طرح أذون خزانة بـ50 مليار جنيه.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

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بعد طرح أذون خزانة بـ50 مليار جنيه.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

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الإثنين، 14-10-2024 02:27 م


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 استقرارا في بداية التعاملات، بعد انخفاضه أمس، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.50 مليار جنيه

وطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 182 و364 يوما، فيما لم يبع إلا بنحو 19.27 مليار جنيه.

 

سعر الدولار اليوم في مصر

ويهتم الآلاف بمعرفة سعر الدولار اليوم، حيث سجل تراجعا ملحوظا في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر ، ضمن موجة تراجع كبيرة استمرت منذ نهايات أغسطس الماضي تخللها ارتفاعات طفيفة بعض الأيام.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وتعلن البنوك المصرية سواء الحكومية او الخاصة وكذلك البنك المركزي يوميا عن تحديث سعر الدولار باستمرار وفقا لحركة السوق باستثناء أيام العطلات الرسمية، حيث حررت سعر الصرف منذ 6 مارس الماضي لتترك العملة الخضراء لمبادئ العرض والطلب.

 

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

ويبحث البعض عن سعر الدولار في السوق الموازية، ولكن بعد أن تمددت قبل 6 مارس انكمشت لتزول تقريبا بعد تحرير سعر الصرف ليصبح سعره مناسبا لقيمته مقابل الجنيه في البنوك رسميا ، وما ضبط المعادلة هو دخول مليارات الدولارات لخزينة الدولة من صفقة رأس الحكمة ليتم على اثرها ضبط سعر الصرف في السوق.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يتم تحديث يومي لـ سعر الدولار في البنوك الحكومية المختلفة وكذلك البنوك الخاصة التي تعمل في مصر، يتم تحديد سعر الدولار بكل مستمر بين الحين والآخر على مدار اليوم الواحد، وإليكم سعر الدولار رسميا وفقا لآخر تحديث معلن من قبل البنوك

 

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

 

1 دولار = 48.49 جنيه للشراء.

1 دولار = 48.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

 

1 دولار=  48.50 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 48.50  جنيه للشراء.

1 دولار = 48.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري،:

 

1 دولار=  48.50 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

 سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي،:

 

1 دولار=  48.50 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.60 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

1 دولار= 48.56 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة،:

 

1 دولار=  48.50 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.60 جنيها للبيع.

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