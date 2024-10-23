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بعد سحب سيولة كبيرة.. سعر الدولار اليوم في البنوك

الدولار-الأمريكي-اليوم
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الأربعاء، 23-10-2024 02:01 م


واصل سعر الدولار ارتفاعه في السوق مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 48.54 جنيه للشراء، ونحو 48.76 جنيه للبيع.

 

وتجري مصر محادثات حالية مع مسؤولي صندوق النقد الدولي متعلقة بإجراء المراجعة الرابعة لصرف دفعة تتخطي مليار دولار وذلك خلال الاجتماعات السنوية لصندوقي النقد والبنك الدولي في واشنطن.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر

سعر  الدولار في بنك مصر

 

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 48.62 جنيه للشراء، ونحو 48.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.62 جنيه للشراء، ونحو 48.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي نحو 48.55 جنيه للشراء، ونحو 48.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 48.65 جنيه للشراء، ونحو 48.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 48.64 جنيه للشراء، ونحو 48.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.65 جنيه للشراء، ونحو 48.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.63 جنيه للشراء، ونحو 48.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي نحو 48.66 جنيه للشراء، ونحو 48.75 جنيه للبيع.

 

سحب فائض سيولة

أعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، عن سحب سيولة بقيمة 791.4 مليار جنيه من 28 بنكًا في أحدث عطاء للسوق المفتوحة، وذلك في إطار تعديل سياساته المتعلقة بقبول العطاءات بفائدة تبلغ 27.75%.

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