بعد رفع الفائدة2% .. سعر الدولار اليوم في البنوك

الثلاثاء، 01-11-2022
12:10 م
يبحث المصريون دائمًا عن سعر الدولار
في البنوك
بعد قرار
زيادة سعر الفائدة 2% يوم الخميس الماضي ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار
امام
الجنيه بشكل غير مسبوق.
ونستعرض لكم سعر الدولار
في البنوك
اليوم الثلاثاء 1نوفمبر
2022 وفقا لأخر تحديث.
سجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، في بنك قناة السويس
بعد رفع سعر الفائدة، سعر 24.1 جنيه للشراء، وسجل الدولار
سعر 24.2 للبيع في سعر الدولار
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كما سجل سعر الدولار
اليوم 24.1 جنيه للشراء في البنك المصرى
الخليجى، وسجل الدولار
سعر 24.2 للبيع في سعر الدولار
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وسجل الدولار
اليوم 23.9جنيه للشراء في البنك العربى الافريقى،
وسجل الدولار
سعر24.0 للبيع في سعر الدولار
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وسجل سعر صرف الدولار
في البنك الأهلى اليوم الثلاثاء،
23.9 جنيه للشراء 24 جنيه للبيع، في سعر الدولار
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كما سجل سعر صرف الدولار
في بنك مصر اليوم الثلاثاء،
23.9 جنيه للشراء و24جنيها للبيع، في سعر الدولار
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فيما سجل سعر صرف الدولار
في البنوك
الخاصة اليوم 22.8 جنيه
للشراء و23.9 جنيه للبيع في سعر الدولار
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