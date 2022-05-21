السبت 21 مايو 2022
توقيت مصر 18:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول صور من جنازة الفنان سمير صبري

نهال عنبر تكشف عن الأكلة التي طلبها سمير صبري قبل وفاته ولم يسعفه الوقت لأكلها

بعد رفع الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك

«مكنش قصدي».. القبض على الفنان مصطفى هريدي بعدما صدم 4 شباب بسيارته

السعودية تمنع سفر مواطنيها إلى 16 دولة منهم 5 دول عربية

فيديو كاميرا مراقبة.. يحبط سرقة سيارته أثناء قيادة اللص لها ويحدث به إصابات خطيرة

وفاة فنان عربي شهير أثناء حضوره مهرجان "كان" السينمائي

الأهلي في مهمة صعبة أمام إنبي اليوم .. التشكيل والقنوات الناقلة

شاهدتهم فقتلوها.. رجل يجمع بين زوجته وصديقاتها في الرذيلة بوقت واحد

فيديو صادم.. مدافع يحرز هدفين عمدًا في فريقه والسبب «فضيحة»

ADS
 

بعد رفع الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك

1782759_0
ا
Native
Teads
السبت، 21-05-2022 01:22 م
شهدت أسعار الدولار، اليوم السبت، استقرارًا في البنوك التي تقوم ماكينات Atm الخاصة بها بتغير العملات، مقابل الجنيه المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.
سجل سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية على النحو التالي
بنك مصر:
 18.23 جنيه للشراء.
18.29 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري:
 18.23 جنيه للشراء.
18.29 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:
18.24 جنيه للشراء.
18.31 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي:
 18.26 جنيه للشراء.
18.32 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري:
18.22 جنيه للشراء.
18.30 جنيه للبيع.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟
سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.
أما سعر شراء العملات هو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء.
 

إقرأ ايضا

download

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظات مصر عبر منصة امتحانات مصر «قريبا»

2019_11_25_16_46_11_50

ماذا قال محافظ البنك المركزي قبل اجتماع رفع الفائدة مجددًا؟

20200324161056971

قرار مرتقب من البنك المركزي برفع سعر الفائدة غدًا الخميس

أخبار متعلقة

2019_11_25_16_46_11_50

ماذا قال محافظ البنك المركزي قبل اجتماع رفع الفائدة مجددًا؟

20200324161056971

قرار مرتقب من البنك المركزي برفع سعر الفائدة غدًا الخميس

download

بعد انخفاض 15 قرش أمس.. تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

image

الجنيه يسجل أعلى ارتفاع له مقابل الدولار

image

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

202104260924512451

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية