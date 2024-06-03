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بعد خطوة البنك المركزي.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك

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بعد خطوة البنك المركزي.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك

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الإثنين، 03-06-2024 01:18 م


شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا في البنوك، في الوقت الذي توقع بنك ستاندرد تشارترد انخفاض سعر صرف الدولار إلى 45 جنيها قبل نهاية عام 2024 مدفوع بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لهيكلة الاقتصاد المصري، وإذا تحقق ذلك سيكون فقد نحو 6 جنيهات من أعلى سعر سجله.

 

1.193 تريليون جنيه

وكان البنك المركزي المصري قرر سحب سيولة بقيمة 1.193 تريليون جنيه الأسبوع الماضي، من 31 بنكا، من خلال عطاءات السوق المفتوحة بعائد ثابت يصل 27.75%، بهدف كبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع.

 

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

 

1 دولار = 47.26 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

 

1 دولار=  47.27 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

 

1 دولار = 47.27 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

 

1 دولار=  47.27 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.37 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

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