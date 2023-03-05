الأحد 05 مارس 2023
توقيت مصر 19:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد توقعات بقفزة جديدة.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك

وزير المالية: علاوة دورية وحافز إضافي للموظفين بعد أيام.. اعرف التفاصيل

إخلاء سبيل المتهم باغتصاب صديقة ابنته أمامها.. والتحقيقات: ما زالت عذراء

حالة رعب.. العثور على 6 جثث داخل شقة في أكتوبر

هل يصيب بالبهاق؟.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن بعد السمك؟

قرار جديد بشأن "أنوش" صاحبة الفيديوهات المخلة

في غيبوبة وتوقف قلبه.. آخر تطورات حالة ضحية كلب الإعلامية أميرة شنب

معالجة نفسية: مفيش حاجة اسمها اغتصاب زوجي.. اللي مش عايزة تقعد في بيت أهلها

شمس تفضح سعد الصغير بصور معها صادمة: "لما كان سعدية"

شاهد لحظة القبض على دبلوماسيين سعوديين في إحدى السفارات متلبسين

ADS
 

بعد توقعات بقفزة جديدة.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك

202209080330533053
الدولار والجنيه
Native
Teads
الأحد، 05-03-2023 02:00 م

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 5-3-2023 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري، وبنك مصر 30.57 للشراء، 30.67 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى 30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.65 جنيه للشراء، 30.75 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.65 جنيه للشراء.

 

30.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.57 جنيه للشراء.

 

30.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

30.57 جنيه للشراء.

 

30.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.67 جنيه للشراء.

 

30.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.67 جنيه للشراء.

 

30.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.72 جنيه للشراء.

 

30.77 جنيه للبيع.

 

إقرأ ايضا

elaosboa12897

كريدي سويس: الدولار يقفز لـ 35 جنيهًا بعد أيام

1984683_0

بعد توقعات بزيادة كبيرة.. تعرف على سعر الدولار الآن في البنوك

63bfd05d4236046c24328888

ارتفاع الدينار الكويتي والأردني.. أسعار العملات العربية أمام الجنيه

أخبار متعلقة

2022090804010414

مفاجأة.. الدولار يصل إلى 35 جنيهًا في هذا الموعد

أسعار-الدولار-اليوم-1024x576

الدولار يصل إلى مستوى قياسي أمام الجنيه اليوم

2022090804010414

البنك المركزي أعلى من الأهلي ومصر.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

small-1600-US-dollar

السعر الرسمي للدولار في البنوك العاملة بمصر الآن

1984683_0

الدولار يرتفع في أول يوم عمل بالبنوك ويسجل هذا الرقم

image

رسميًا.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك