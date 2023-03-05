بعد توقعات بقفزة جديدة.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 5-3-2023 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري، وبنك مصر 30.57 للشراء، 30.67 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى 30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.65 جنيه للشراء، 30.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.65 جنيه للشراء.

30.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.57 جنيه للشراء.

30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.57 جنيه للشراء.

30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.67 جنيه للشراء.

30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.67 جنيه للشراء.

30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.72 جنيه للشراء.

30.77 جنيه للبيع.