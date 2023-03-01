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بعد توقعات بزيادة كبيرة.. تعرف على سعر الدولار الآن في البنوك

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الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 01-03-2023 10:41 ص

 

بعد تقرير بنك فرنسي شهير عن توقعات بارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ليصل إلى 35 جنيهًا بنهاية مارس الحالي، شهدت أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 30.57 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

 

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