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بعد تصريحات صندوق النقد.. سعر الدولار رسميًا وفي السوق السوداء اليوم

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بعد تصريحات صندوق النقد.. سعر الدولار رسميًا وفي السوق السوداء اليوم

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الدولار
الأحد، 07-01-2024 03:30 م

 

يعتبر البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، أهم ما يبحث عنه الكثير بالتزامن مع اعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي ، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة.

 

تصريحات صندوق النقد

يذكر أن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قبل أيام أكد أنه سيتم بدء محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.

 

وبحسب تصريحات أدلى بها لموقع العربيةـ، فإن التحديات التي  مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر وضع على أسس السياسة المصرية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار ومعالجة مشكلة التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الاستثمار.

 

ويبحث الآلاف عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها.

 

واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 10 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

 

سعر الدولار بالسوق السوداء

كما يبحث الكثير يوميا عن سعر الدولار في السوق السوداء، حيث سجل متوسط 53 جنيهًا.

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

 

1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

 

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

 

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

 

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار

وارتفع سعر الأخضر عالميًا، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية.

 

وسجّل المؤشر 102.43 نقطة بحلول الساعة 01:21 بتوقيت جرينتش وسجل 106.93 نقطة أول نوفمبر ، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو السابق له، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر العام قبل الماضي.

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