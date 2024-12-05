بعد تصريحات رئيس الوزراء.. الدولار يتخطى حاجز الـ 50 جنيهاً لأول مرة في التاريخ

تخطى سعر الدولار 50 جنيها خلال تعاملات البنوك اليوم لأول مرة في تاريخه جاء ذلك بعد أن صرح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق أن الدولار قد يشهد صعودا وانخفاضا بنحو 5% خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي إننا لن نكرر الأخطاء السابقة بتثبيت سعر الصرف حتى لا تحدث مشكلة واللجوء إلى تعويم بأرقام كبيرة تصل إلى 30% و40% من سعر العملة مؤكدا التزام مصر على سعر صرف مرن.

كان الدولار بدأ في التحرك مقابل الجنيه بوتيرة أسرع بداية من الشهر الماضي تزامنا مع إجراء بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لاستلام شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

وسجل سعر بيع الدولار في البنوك، أعلى قيمة اليوم عند 50.06 جنيه، وأقل قيمة عند 49.88 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر قيمة 50.03 جنيه للبيع وقيمة 49.93 جنيه للشراء من العملاء.

بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB قيمة 50.04 جنيه للبيع وسعر 49.94 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 49.88 جنيه للبيع و49.78 جنيه للشراء.