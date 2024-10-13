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بعد تصريحات السيسي.. الدولار يسجل هذا الرقم الآن في البنوك

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الأحد، 13-10-2024 02:06 م


سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13-10-2024 بالبنك المركزي نحو  48.50 جنيه للشراء48.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر:

 

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

 

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

 

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.51 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

 

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

 

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

 

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع.

وفي وقت سابق، عاتب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رجال الأعمال الذين يميلون إلى استيراد سلع غير ضرورية من الخارج بدلا من تشجيع تصنيعها محليا.

 

وقال السيسي إن حل أزمة الدولار المتكررة خلال السنوات الأخيرة يتمثل في تحفيز الإنتاج المحلي وخفض الواردات وزيادة الصادرات.

ولفت إلى أن البلاد تستورد عطور ومزيلات عرق بـ440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بنحو 500 مليون دولار، وحقائب يد بـ200 مليون دولار، وشوكولاتة بنحو 400 مليون دولار، إضافة إلى سيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار.

 

وأضاف: "بتلومونى وتقولوا الدولار غلي (ارتفع) ليه؟»، مشيرا إلى ضرورة تعزيز المنتج المحلي، منوهاً إلى أن كل ما تم ذكره من سلع مستوردة هي فرص عمل لرجال الأعمال يمكن إنتاجها محلياً في مصر وتشغيل قوى عاملة.

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