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بعد تراجع الدولار 6 جنيهات في السوق السوداء.. مفاجأة بشأن سعره في البنوك لأول مرة

elaosboa07528
الدولار
الخميس، 25-05-2023 08:56 ص

 

يبحث الكثير من المصريين عن سعر الدولار اليوم 25-5-2023 والذي هبط بشكل قوى في السوق الموازية، بقيمة تصل إلى 6 جنيهات لأول مرة.

وتراجع الدولار في السوق السوداء نتيجة عدة أسباب أبرزها، ارتفاع الاحتياطي النقدي وارتفاع إيرادات السياحة بشكل ملحوظ ، إذ أن هناك توقعات بوصول إيرادات السياحة بنهاية السنة المالية 2022 - 2023، التي تنتهي 30 يونيو، إلى 14 مليار دولار.

وشهد سعر الدولار في السوق الموازية ضربة قوية هبطت به إلى مستوى 35 جنيها إلى 37.5 جنيه بعد ما سجل 40 و41 قبل أيام، بتراجع نحو 6 جنيهات، بعد خروج وزير المالية محمد معيط بتصريحات أكد خلالها أن مع شهر ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم.

 

أسعار الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

 

1 دولار = 30.82 جنيه بعد 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

أسعار الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

 

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع..

وسجّل السعر اليوم في البنوك، استقرارًا ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

 

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

 

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

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