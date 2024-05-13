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بعد تراجع الدولار.. مفاجأة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه

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الدولار
الإثنين، 13-05-2024 01:43 م

 

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين في 9 بنوك، مقارنة بأسعار أمس.

 

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

 

كما تراجعت أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار العملات العربية

 

سعر الدينار الكويتي: 152.55 جنيه للشراء بتراجع 46 قرش، 153.57 جنيه للبيع تراجع 55 قرش.

 

سعر الريال السعودي: 12.55 جنيه للشراء تراجع 6 قروش، 12.58 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.

 

سعر الدرهم الإماراتي: 12.84 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش ، 12.85 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.

 

سعر الدينار البحريني: 123.67 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، 125.22 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش.

 

سعر الريال القطري: 11.95 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، 12.95 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش.

 

سعر الدينار الأردني: 65.95 جنيه للشراء بتراجع 27 قرش، 66.63 جنيه للبيع بتراجع 32 قرش.

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