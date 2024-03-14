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بعد تراجع الدولار.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه الآن في البنوك

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بعد تراجع الدولار.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه الآن في البنوك

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الريال السعودي
الخميس، 14-03-2024 11:59 ص

تراجعت أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
سعر الدينار الكويتي: 158.1 جنيه للشراء، و159.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي: 12.75 جنيها للشراء و 12:85 جنيه للبيع، بتراجع عن أسعار أمس.
سعر الدرهم الإماراتي: 13.29 جنيه للشراء ، و13.30 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
سعر الدينار البحريني: 127.98 جنيه للشراء بتراجع 85 قرشا، و129.61 جنيه، بتراجع 61 قرشا.
سعر الريال القطري: 12.37 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
سعر الدينار الأردني: 68.25 جنيه للشراء، و69 جنيها للبيع، بتراجع 35 قرشا للشراء والبيع.

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