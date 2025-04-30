الأربعاء 30 أبريل 2025
توقيت مصر 15:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق مفاجئ من "ساويرس" على قضية الطفل ياسين

بعد بيان المركزي.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه اليوم

شاهد.. أسامة منير يرد على فيديو "المسيحية أفضل حظًا من المسلمة"

الرئيس يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

زيزو يرد على بيان الزمالك: تعرضت لتهديد وترويع لتجديد تعاقدى مع النادى

صدمة في الوسط الفني.. وفاة الفنانة سمر عبدالعزيز

مفاجأة.. اتحاد الغرف التجارية: الذهب سيصل إلى 5 آلاف جنيهًا قريبًا

نساء قادرة.. 3 سيدان يلقين فتاة من البلكونة والقضاء يصدر حكمه

شاهد.. السلطات السعودية تلقي القبض على 4 صينيين بمكة المكرمة

مرتديًا سبايدر مان.. الطفل ياسين وأسرته والمتهم بهتك عرضه يصلون المحكمة

بعد بيان المركزي.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه اليوم

62-091829-today-s-dollar-price-egypt-wednesday-april-30-2025-4
ا
الأربعاء، 30-04-2025 01:19 م

 

واصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعه، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، في البنوك وشركات الصرافة.

وظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أن مصر قامت ببيع أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 984.9 مليون دولار لأجل عام، وذلك في عطاء يوم الإثنين الماضي بمتوسط عائد بلغ 4.250%.

وكان"المركزي" المصري قد طرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار في فبراير الماضي، وبلغ العائد عليها 4.25%.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.74 جنيه، وسعر البيع 50.88 جنيه.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.75 جنيه للشراء، و 50.85جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

 

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

الدولار والجنيه المصري

 

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك التنمية الصناعية، عند 50.91 جنيه للشراء، 51.10 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

2329530_0

سعر مختلف اليوم.. مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك رسميًا

usd-1-780x470

ارتفاع الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك رسميًا اليوم

2336181_0

توقعات صادمة من البنك الدولي للاقتصاد المصري بعد شهر

أخبار متعلقة

2329530_0

سعر مختلف اليوم.. مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك رسميًا

usd-1-780x470

ارتفاع الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك رسميًا اليوم

Capture

بعد وصوله لرقم غير مسبوق.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

1745132047_الدولار-1

بعد قرار المركزي.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

180598812042620250215123403343

سعر الدولار يقفز في جميع البنوك ويكسر الـ 51 جنيهًا

images

بعد القفزة التاريخية.. الدولار يسجل مفاجأة أمام الجنيه اليوم بالبنوك