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بعد انخفاض الأعلاف.. هبوط سعر الدواجن ليصل لهذا الرقم

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فراخ
الثلاثاء، 27-02-2024 10:27 ص

انخفضت أسعار الدواجن  بالأسواق وذلك على خلفية انخفاض كل أنواع ومستلزمات الأعلاف اليوم بنحو 1000 جنيه في الطن حيث يباع حاليا طن فول الصويا بـ 36.500 الف جنيه وطن الذرة الصفراء المحلي بـ 17.700 ويباع المستورد منها بـ 16.800 .
ويتوقع خبراء صناعة الدواجن مزيدا من انخفاض الاسعار بعد تدني سعر الدولار في السوق الموازي نتيجة مباشرة لتداعيات الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة
أسعار الدواجن اليوم 
وانخفضت أسعار  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى 10 جنيهات لتسجل سعر 87 بعد أن كان سعرها 97 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 95 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها . 
وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  5جنيها لتسجل 110 جنيهات بعد أن كانت 105 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ،.
وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 103 جنيهات،  وتصل للمستهلك بسعر  110 جنيهات 
ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيه في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلى 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيهات للكيلو.
الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيه للكيلو. 
الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيها.

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