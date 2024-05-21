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بعد انخفاضه أمس.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك رسمياً

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بعد انخفاضه أمس.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك رسمياً

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الثلاثاء، 21-05-2024 01:44 م


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024، في بداية التعاملات بعد انخفاضه أمس بالبيع والشراء في البنوك، ونستعرض فيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء، 21 مايو 2024، في بنك قناة السويس، سجل نحو 46.59 جنيه للشراء، 46.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل في بنك المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء، 21 مايو 2024، نحو 46.65 جنيه للشراء، 46.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك الأهلي، الثلاثاء، 21 مايو 2024، نحو 46.59 جنيه للشراء، 46.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في بنك مصر، اليوم الثلاثاء، 21 مايو 2024، نحو 46.59 جنيه للشراء، 46.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء، 21 مايو 2024، نحو 46.59 جنيه للشراء، 46.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء، 21 مايو 2024 نحو 46.59 جنيه للشراء، 46.65 جنيه للبيع.

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