الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حقيقة إصابة عبلة كامل بـ السرطان.. طليقها يرد

قيادات حركة فتح تنعى صائب عريقات

انتصار لترامب.. وزير العدل الأمريكي يأمر بفتح تحقيق في تزوير الانتخابات

الرئيس الفلسطينى ينعى صائب عريقات: أمضى حياته مناضلًا ومفاوضًا صلبًا

ميدو يكشف عن فضيحة في معسكر الشباب

بعد انفصالهما.. رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ آمال ماهر

وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا

قرار عاجل من إستاد القاهرة بسبب نهائي أفريقيا

5 زعماء لم يهنئوا بايدن بالفوز.. ما الأسباب

أول قرار من وزير الرياضة بعد خسارة مرتضي منصور

ADS
 

بعد الهبوط المفاجئ.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000
الدولار
 
الثلاثاء، 10-11-2020 10:32 ص المصريون

بعد أن هبط الدولار، خلال تعاملات أمس الإثنين، أمام الجنيه المصري ليصل إلى رقم لم يسجله منذ 8 شهور، سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.60 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى 9 بنوك (المصرف العربى الدولى، مصر ايران للتنمية ، التجارى الدولى CIB،بنك ابوظبى الاول FAB، العقارى المصرى العربى ، فيصل الاسلامى ، الاسكندرية ،اتش اس بى سى HSBC ، المصرف المتحد) نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، المصرى الخليجى ، بلوم ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة السويس،المصرى للتنمية الصادرات، التعمير و الاسكان ،الكويت الوطنى NBK، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ) نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك (عودة،مصر ، الاهلى، البركة ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، المشرق ) نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

الدولار

تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

سعر-الدولار-فى-مصر-1

هبوط حاد بشكل مفاجئ .. ماذا حدث في تعاملات الجنيه والدولار اليوم ؟

الدولار

الدولار يتراجع أمام فوز بايدن

أخبار متعلقة

سعر-الدولار-فى-مصر-1

هبوط حاد بشكل مفاجئ .. ماذا حدث في تعاملات الجنيه والدولار اليوم ؟

20200628101601161

الدولار في التعاملات المسائية.. هذه الأسعار

images

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

images

الدولار يستفيق أمام الجنيه ويحقق المفاجأة

143-112608-price-dollar-lebanon-today-august-24-2020-float_700x400

الدولار يحقق مفاجأة ويرتفع بشكل كبير أمام الجنيه

FB_IMG_1602860748911

مفاجآت في أسعار الدولار اليوم