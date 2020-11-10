بعد الهبوط المفاجئ.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 10-11-2020
10:32 ص
المصريون
بعد أن هبط الدولار
، خلال تعاملات أمس الإثنين، أمام الجنيه
المصري ليصل
إلى رقم لم يسجله منذ 8 شهور، سجل سعر الدولار
فى البنك
المركزى اليوم الثلاثاء
15.60 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء فى 9 بنوك (المصرف العربى الدولى، مصر ايران للتنمية ، التجارى
الدولى CIB،بنك ابوظبى
الاول FAB، العقارى
المصرى العربى ، فيصل الاسلامى ، الاسكندرية ،اتش اس بى سى HSBC ، المصرف المتحد) نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
اليوم فى بنوك (العربى
الافريقى الدولى، المصرى الخليجى ، بلوم ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة
السويس،المصرى للتنمية الصادرات، التعمير و الاسكان ،الكويت الوطنى NBK، التنمية
الصناعية،كريدى اجريكول ) نحو 15.61
جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء فى بنوك (عودة،مصر ، الاهلى، البركة ،
مصرف ابوظبى الاسلامى ، المشرق ) نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع.