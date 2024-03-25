بعد الهبوط المدوي.. مفاجأة في سعر الدولار والريال السعودي اليوم

الإثنين، 25-03-2024
01:18 م
استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه
المصري، بينما تباينت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، في البنوك العاملة بمصر.
ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات؛ البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 46.54 جنيه للشراء و46.64 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 46.53 جنيه للشراء و46.63 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي "خاص" سجل 46.54 جنيه للشراء و46.64 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه
المصري 46.50 جنيه للشراء و46.60 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع.. ففي البنك الأهلي سجل "اليورو" 50.27 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل 50.26 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 50.27 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري.. سجلت العملة الأوروبية 50.25 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع.. ففي البنك الأهلي سجل 58.60 جنيه للشراء و58.84 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل الإسترليني 58.51 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 58.52 جنيه للشراء و59.11 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري.. سجل الجنيه الإسترليني 59.60 جنيه للشراء و59.74 جنيه للبيع.
وعربيا.. سجل الريال السعودي 12.40 جنيه للشراء و12.43 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 12.68جنيه للشراء و12.70جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 150.63 جنيه للشراء و151.66 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.