بعد الموافقة على القرض.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك

السبت، 17-12-2022
11:05 ص
شهد سعر الدولار
في مصر
اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، استقرارًا بعدما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي،
مساء أمس الجمعة 16 ديسمبر 2022، على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
سجل الدولار
صباح اليوم
في البنك المركزي عند الشراء 24.65، وللبيع 24.73.
سعر الدولار
اليوم في البنك
الأهلي
سجل سعر الدولار
صباح اليوم
في البنك الأهلي 24.61 جنيهًا للشراء، و24.66 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك
مصر
سجل سعر الدولار
صباح اليوم
في بنك مصر 24.61 جنيهًا للشراء، و24.66 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار
في البنك التجاري
الدولي Cib
سجل سعر الدولار
صباح اليوم
في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.65 جنيهًا للشراء، وعند البيع وصل إلى
24.72.
سعر الدولار
اليوم في مصرف
أبوظبي الإسلامي
سعر الدولار
اليوم في مصر
داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 24.65 جنيهًا للشراء، وللبيع وصل إلى 24.68.
سعر الدولار
اليوم في بنك
كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار
اليوم في
بنك كريدي أجريكول إلى 24.62 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.72
سعر الدولار
اليوم في بنك
قناة السويس
وصل سعر الدولار
صباح اليوم
الأربعاء في بنك قناة السويس إلى نحو 24.62 جنيهًا للشراء، و24.72 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك
الأهلي المتحد
سجل سعر الدولار
في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 24.62 جنيهًا للشراء،
و24.72 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنك
الأهلي الكويتي
سجل سعر الدولار
في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 24.69 جنيهًا للشراء، و24.72 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار
اليوم في المصرف
المتحد
سجل سعر الدولار
صباح اليوم
الأربعاء في المصرف المتحد لنحو 24.62 جنيهًا للشراء، و24.72 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك HSBC
سجل سعر الدولار
صباح اليوم
في بنك إتش إس بي سي إلى 24.62 للشراء وعند البيع وصل إلى 24.72.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق
النقد الدولي، مساء أمس الجمعة 16 ديسمبر 2022، على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار،
على أن يتم تسليم أول دفعة من قيمة القرض خلال أيام والتي تبلغ نحو 750 مليون دولار.
وقرر صندوق النقد الدولي،
إقراض مصر بـ 3 مليارات دولار، لـ الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي
واجهت مصر، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.