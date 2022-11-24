بعد القفزة الأخيرة.. سعر الدولار اليوم في البنوك

الخميس، 24-11-2022
10:58 ص
استقر سعر الدولار
اليوم الخميس، مقابل الجنيه في 9 بنوك، مع بداية
التعاملات، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بينما ارتفع قرشين لسعر البيع في مصرف
أبوظبي الإسلامي.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.
بنك مصر: 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 24.51 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 24.50 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.52 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.53 جنيه للشراء بتراجع قرش، و24.58 جنيه للبيع،
بزيادة قرشين.
بنك البركة: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.