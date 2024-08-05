بعد الزيادة المفاجئة.. كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك؟





استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، وسط تأرجح في عمليات العرض والطلب والذي نتج عنه صعود سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية الأسبوع الماضي بقيمة تتراوح من 20 إلى 25 قرشا، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار في الفترة القصيرة المقبلة.

سعر الدولار اليوم الاثنين

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.64 جنيه للشراء، 48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.65 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.65 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.