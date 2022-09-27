بعد الزيادة المفاجئة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 27-09-2022
08:57 ص
استقر سعر الدولار
في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه
على
المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد زيادة مفاجئة أمس ، ليصل إلى
مستويات 19.54 جنيه لـ الدولار
الواحد بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18
جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 30 قرشا منذ هذا
اليوم، فيما سجل الخميس الماضي 19.42.
سعر الدولار
في البنك المركزي
وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار
أمام الجنيه
المصري
19.46 جنيه للشراء و 19.53 جنيه للبيع.
وشهدت أسعار الدولار
الأربعاء الماضي محليا زيادة بعد الارتفاع في البنوك
المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.
أسعار الدولار
اليوم
وعن سعر الدولار
اليوم في مصر 2022
على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار
اليوم ما بين
"19.44 - 19.51" جنيه للشراء، و"19.52 - 19.54" جنيه للبيع.
الدولار
مقابل الجنيه
المصري البنك الأهلي
وعن أسعار الدولار
مقابل الجنيه
المصري البنك الأهلي اليوم ، سجل 19.46
جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 28 قرشا.
الدولار
مقابل الجنيه
المصري البنك الأهلي اليوم سجل 19.46 جنيه للشراء ، كما سجل الدولار
مقابل الجنيه
المصري في البنك الأهلي 19.52 جنيه
للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.
أقل سعر للدولار اليوم
وضمن أسعار الدولار
اليوم سجل الدولار
أمام الجنيه
أقل مستوى للشراء في بنك
قناة السويس ليصبح 19.44 جنيه.
وفي بنك قناة السويس سجل الدولار
19.44 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع.
الدولار
يبحث الكثير عن الدولار
مقابل الجنيه
المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار
مقابل الجنيه
المصري في بنك مصر عند 19.46 جنيه للشراء.
ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار
مقابل الجنيه
المصري في بنك مصر،
واستقر الدولار
مقابل الجنيه
المصري في بنك مصر عند 19.52 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار اليوم
وعن أعلى سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه
المصري اليوم الاثنين ، فسجل
أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.54 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي،
وشهد سعر الدولار
والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.
سعر الدولار
اليوم
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار
في البنك التجاري الدولي 19.48
جنيه للشراء 19.54 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار
19.46 جنيه
للشراء، و19.54 جنيه للبيع.