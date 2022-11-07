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بعد الزيادة المستمرة.. كم وصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم؟

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بعد الزيادة المستمرة.. كم وصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم؟

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الدولار
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Teads
الإثنين، 07-11-2022 12:09 م
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، ارتفاعا في معظم البنوك خلال الأيام الماضية، وذلك عقب قرار البنك المركزى الأخير برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليتخطى الدولار سعر الـ24 جنيها.

وفي هذه السطور نرصد لكم سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، في بنك قناة السويس، 24.20 جنيه للشراء، و24.30 للبيع في سعر الدولار.

كما سجل سعر الدولاراليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، 24.20 جنيه للشراء في البنك المصرى الخليجى، و24.30 للبيع في سعر الدولار.

سجل الدولار اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، سعر 24.21 جنيها للشراء، كما سجل الدولار سعر24.29 للبيع في سعر الدولار.

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلى اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، 24.15 جنيها للشراء 24.25 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، 24.15جنيها للشراء 24.25 جنيها للبيع في سعر الدولار.
سجل سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة اليوم الأثنين 7 نوفمبر 2022، 24.18 جنيه للشراء 24.28 جنيه للبيع في سعر الدولار.
 

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