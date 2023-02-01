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بعد الدولار.. قفزة قياسية لأسعار العملات العربية أمام الجنيه

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عملات عربية
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الأربعاء، 01-02-2023 11:13 ص

ارتفعت أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
سعر الدينار الكويتي: 95.15 جنيه للشراء، و98.73 جنيه للبيع بزيادة 47 قرشا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 8 جنيهات للشراء بزيادة قرش، و8.03 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.18 جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 77.60 جنيه للشراء بزيادة 34 قرشا، و79.92 جنيه للبيع بزيادة 64 قرشا.

سعر الريال القطري: 7.70 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و8.24 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

الدينار الأردني: 41.77 جنيه للشراء بزيادة 18 قرشا، و42.48 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا.
 

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