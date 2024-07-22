بعد الدولار.. الريال السعودي يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

بعد أن شهد الدولار ارتفاعا أمام الجنيه، ارتفعت
أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم.
أسعار العملات العربية
سعر الدينار الكويتى: 157.25 جنيه للشراء
بزيادة 11 قروش، و158.29 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش.
سعر الريال السعودي: 12.86 جنيه للشراء، و12.90
جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 13.13 جنيه للشراء،
و13.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
سعر الدينار البحرينى: 126.77 جنيه بزيادة 19
قرشا للشراء، و 128.39 جنيه بزيادة 21 قرشا للبيع.
سعر الريال القطري: 12.26 جنيه بزيادة 3 قروش
للشراء، و13.27 جنيه بزيادة قرشين.
سعر الدينار الأردنى: 67.61 جنيه للشراء بزيادة
10 قروش، و 67.35 جنيه للبيع بزيادة 16 قرشا.