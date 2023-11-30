بعد التقلبات الأخيرة.. كم وصل سعر الدولار الآن في السوق السوداء؟

الخميس، 30-11-2023
01:57 م
سجل سعر الدولار
في السوق السوداء للمضاربة على العملة "السوق غير الرسمية" استقرارا خلال تعاملات اليوم، عند نفس مستوياته منذ بداية الأسبوع دون تغيير وفق ما قاله مراقبان لسوق الصرف.
واستقر سعر الدولار
في السوق السوداء عند حدود 52 جنيها مقارنة بقرب 31 جنيها في البنوك والصرافات خلال تعاملات اليوم أي بزيادة 21 جنيها، وهو ما يعكس زيادة ضغوط النقد الأجنبي من نقص المعروض وزيادة الطلب.
وأدى تحجيم البنك المركزي تعاملات بطاقات الدفع المصرفية بالنقد الأجنبي سواء داخل أو خارج مصر إلى زيادة سعر الدولار
في السوق السوداء.
كان المركزي قرر وقف التعامل ببطاقات الخصم المباشر "دبت" و"مسبقة الدفع" خارج مصر أو داخل مصر للشراء من الإنترنت قبل أن يحجم حدود التعاملات باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" بسبب سوء استخدام من العملاء.
وزادت تقلبات سعر الدولار
في السوق السوداء من قبل نهاية شهر أكتوبر الماضي بعد قرار البنك المركزي بتحجيم تعاملات بطاقات الائتمان ليكسر حاجز 40 جنيها، ثم تفاقمت الأوضاع ليتجاوز سعر 50 جنيها خلال شهر نوفمبر الجاري مع استمرار أزمة النقد الأجنبي، والأوضاع الجيوسياسية الملتهبة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفع سعر الدولار
مقابل الجنيه بنحو 96%، بعد 3 موجات من خفض الجنيه، ليرتفع سعر العملة الأمريكية من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيه حاليا، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن.