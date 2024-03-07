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بعد التعويم.. قفزة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك رسميًا

الخميس، 07-03-2024 12:29 م

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 13.49 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر الريال داخل البنك التجاري الدولي إلى 13.39 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 13.19جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري  13.19جنيه للشراء 13.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.19 جنيه للشراء، 13.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند  13.13 جنيه للشراء 13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك قناة السويس:
وعرض ببنك قناة السويس سعر الريال السعودي عند  13.15 جنيه للشراء 13.23 جنيه للبيع.

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