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بعد الارتفاع المفاجئ.. سعر الدولار يتجاوز الـ 18.70 جنيهًا في هذه البنوك

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بعد الارتفاع المفاجئ.. سعر الدولار يتجاوز الـ 18.70 جنيهًا في هذه البنوك

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الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 08-06-2022 03:10 م

صعد سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 9 بنوك عاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بينما استقر السعر في بنك البركة.

وكان سعر الدولار صعد 3 قروش بعدد من البنوك أمس.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 18.66 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك قناة السويس: 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.68 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 18.66 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك البركة: 18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.
 

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