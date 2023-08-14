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بعد استقرار دام شهرين.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء

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بعد قفزة الذهب.. تعرف على سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

بعد استقرار دام شهرين.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء

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الدولار
الإثنين، 14-08-2023 10:10 ص


واصل سعر صرف الدولار في الارتفاع بالسوق السوداء في مصر، إلى 40 جنيهًا، الأمر الذي أثار تساؤلات حول سبب الارتفاع المفاجئ بعد استقرار دام شهرين.

وفسّر خبراء أسباب صعود الدولار مرة ثانية في السوق السوداء إلى تجدد الحديث عن خفض جديد في قيمة العملة المحلية، مع مراجعة محتملة لصندوق النقد الدولي للقرض المقدم لمصر خلال الشهر المقبل، وفقًا لتقرير نشرته "سي ان ان".
وأرجع الخبير المصرفي محمد عبد العال، هذا الارتفاع إلى عاملين؛ الأول ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مما أدى إلى معاودة زيادة الطلب على المعدن الأصفر، والثاني زيادة أسعار النفط لتتجاوز 86 دولارًا للبرميل ويقترب من مستوى 90 دولارًا، مما ينعكس على زيادة أسعار المحروقات محليًا قريبًا وكذلك الطلب على النقد الأجنبي.

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