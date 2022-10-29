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بعد ارتفاع الدولار.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب

elaosboa38942
الذهب
Native
Teads
السبت، 29-10-2022 02:14 م

قفز سعر الذهب، خلال تعاملات أسبوع تحرير سعر الصرف، ليرتفع سعر الجرام نحو 92 جنيهًا، بدعم من زيادة أسعار الدولار وانهيار سعر الجنيه، بعد القرارات الاستثنائية من البنك المركزي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الخميس، بنسبة 16.3%، مقارنة بختام تعاملات أمس، بعدما أعلن المركزي زيادة أسعار الفائدة 2% في اجتماع استثنائي الخميس.

وعقب قرارات المركزي، وإعلان محافظ المركزي حسن عبدالله، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق والعرض والطلب، زاد سعر الذهب في مصر 60 جنيهًا للجرام.

وتداول سعر الذهب اليوم في مصر، عند نحو 1200 جنيه للجرام، مقارنة بنحو 1108 جنيهات الجمعة الماضي.

أسعار الذهب اليوم
سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 800 جنيه للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 18 عند 1029 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1200 جنيه للجرام.

وسعر الذهب عيار 24 عند 1371 جنيهًا للجرام.
 

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