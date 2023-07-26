بعد ارتفاعه في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا



استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك حسب ما أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، ليسجل سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه داخل مصرف أبو ظبي الاسلامي، فيما يبلغ الأقل بيعا 30.85 جنيه في بنك التنمية الصناعية، وذلك بعد ارتفاعه في السوق السوداء ما بين 38 إلى 39 جنيها.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أنّ سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ويسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

فيما يبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه بالنسبة للبيع أما الشراء يسجل 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار اليوم داخل البنك التجاري الدولي CIB إلى 30.85 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.