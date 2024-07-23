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بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك رسمياً

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بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك رسمياً

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الثلاثاء، 23-07-2024 01:41 م


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس.

 

كان سعر الدولار ارتفع في 8 بنوك أمس الثلاثاء بين 5 و7 قروش.

 

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 48.36 جنيه للشراء، 48.46 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 48.36 جنيه للشراء، 48.46 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، 48.47 جنيه للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 48.38 جنيها للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.35 جنيه للشراء، 48.45 جنيه للبيع.

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