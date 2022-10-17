بعد اجتماع صندوق النقد والوفد المصري... تعرف على سعر الدولار اليوم

الإثنين، 17-10-2022
12:13 م
استقر سعر الدولار
في مصر اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، ثاني أيام عمل
البنوك بعد اجتماعات صندوق النقد والوفد المصري بشأن التمويل الجديد.
سجل سعر الدولار
في البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه
للبيع.
سجل سعر الدولار
في بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
في بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
في بنك القاهرة: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
في البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه
للبيع.
سجل سعر الدولار
في البنك العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه
للبيع.
سجل سعر الدولار
في بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
في بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه
للبيع.
سجل سعر الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه
للبيع.
معدلات التضخم في مصر
في سياق آخر، توقع هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، تراجع
معدلات التضخم في مصر بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2023، مشيرا إلى أن
ارتفاع التضخم سيؤثر بشكل كبير على تحريك خدمة الدين وسعر الدولار
ونقص السلع.
وأشار مستشار محافظ البنك المركزي المصري، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو
أديب عبر برنامج الحكاية، مساء أمس الأحد، إلى أن المشاكل التي تعاني منها مصر هي
مرتبطة بكل دول العالم، وليست مصر فقط، مؤكدا أن تحمل المواطنين للحالات
الاقتصادية أمر ضروري.