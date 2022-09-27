بعد اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.. السيسي: حل جميع المشاكل خلال شهرين

الثلاثاء، 27-09-2022
12:04 م
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تحدث مع محافظ البنك المركزي
بشأن حل
مشكلات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة القليوبية، الثلاثاء: طب
انتوا النهاردة جادين في حل مسائل المستوردين والمستلزمات؟، أه طبعا، اتكلمت مع
محافظ البنك المركزي
عشان مش عايزين مشكلة تقابل رجال الصناعة في مصر، مفيش حاجة
بنخبيها عليكم في ظل ظروف قاسية على العالم كله، حتى على الدول الصناعية
والمتقدمة، لكن أزمتي كورونا والحرب الروسية ليها صدمة كبيرة وبنحاول يكون لها أقل
تكلفة، بتصور خلال شهر أو 2 بالكتير، تكون كل المعوقات اللي بنقول عليها خلصت.
وأوضح السيسي: زيارتنا الهدف منها إننا نأكد إننا مهتمين بالصناعة ودعمها
وتسهيل كل المعوقات والمصاعب اللي بتقابلها لإننا مش بعيد عن ده، الرخصة الذهبية
اللي شوفناها بتسهل إجراءات كتير جدا، والكلام لينا كدولة، جهات الولاية كتير،
وقلنا نعمل شباك واحد، واتكلمنا إننا ندخل على مناطق بعينها ونديها كل الموافقات
عشان رجال الصناعة يدخلوا، اللي شوفناه النهاردة محتاجين صادرات 100 مليار دولار،
وده مش كتير على مصر، أرجو إن المؤتمر الاقتصادي يدي فرصة لرجال الأعمال فرصة إنهم
يتكلموا عن المشاكل، وده أمر مش عيب، بنعرضه عشان يكون فيه حل، كل مشروع عبارة عن
دخل إضافي لكل إنسان بيشتغل في المشروع، وده الهدف، حجم العمالة الكبيرة في مصر،
أجور العمالة بتاعتنا مش كبيرة، فيه رجال أعمال استفادت من مدارس موجودة وعملت
إعادة إنتاج وتدريب حاجتنا من العمالة وده أمر مطلوب ومحتاجين نتوسع في هذا الأمر،
وبنشجع إنهم يساعدوا معانا في إعداد وتأهيل الخريج لفرصة حقيقية للعمل.
وأكمل الرئيس السيسي
: إذا كنا نتحدث عن الأراضي والتخصيص، أو العمالة
المدربة بمشاركة ناجحة، يتبقى مراكز البحوث والتطوير في مصر، وهي كتير لكن مهم
نربطها مع رجال الأعمال اللي موجودين في مصر، لأنها هتوجد حلول لمشاكل محتاجة
تطوير، خلال الفترة اللي جاية هنتوسع وهنروح لمصانع كتير ونشوف نماذج كتير ناجحة،
عشان نشجعها ونوريها للناس، حجم القطاع الخاص في مصر يتعدى 75 % على الأقل.