بعد إعلان الحكومة زيادة الودائع.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

الأحد، 03-12-2023
01:42 م
واصل سعر الدولار اليوم
في مصر استقراره مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد 3 ديسمبر، في وقت ارتفعت فيه إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المصري لمستوى 1.5 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر.
وقال البنك المركزي المصري إن إجمالي الودائع ارتفعت إلى 1.5 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.
وذكر البنك المركزي المصري في تقريره الشهري أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية وصل إلى 412.4 مليار جنيه، وحجم الودائع لآجل وشهادات الادخار سجل ما يعادل نحو 1.152 تريليون جنيه.
وأضاف التقرير الشهري أن قطاع الأعمال العام استحوذ على 13.9 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، فيما استحوذ القطاع الخاص على 288.4 مليار جنيه، بينما كان القطاع العائلي من نصيبه 110 مليارات جنيه.
ولفت التقرير الشهري إلى أن الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية استحوذ قطاع الأعمال على 79.5 مليار جنيه منها، فيما جاء القطاع العائلي بالنصيب الأكبر حيث استحوذ على 814.6 مليار جنيه.
السوق السوداء للدولار
واستقر سعر الدولار في السوق السوداء لمستويات تتراوح ما بين 48 جنيها و49 جنيها.
سعر الدولار في مصر
ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم
مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار اليوم
في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم
مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم
في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم
في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم
مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.